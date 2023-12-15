Самосвал развернуло на 180° из-за нечищенной дороги в Петрозаводске

ДТП на Лесном проспекте зафиксировал видеорегистратор случайного свидетеля.

Как показано в ролике, на Лесном проспекте в Петрозаводске, в районе Комсомольского кольца, водитель самосвала МАЗ врезался в снежный бруствер.



Тяжелую машину развернуло. Инцидент произошел 16 декабря, в районе 09.00.



Видео опубликовано в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».