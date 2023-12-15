Самосвал развернуло на 180° из-за нечищенной дороги в Петрозаводске

ДТП на Лесном проспекте зафиксировал видеорегистратор случайного свидетеля.
Как показано в ролике, на Лесном проспекте в Петрозаводске, в районе Комсомольского кольца, водитель самосвала МАЗ врезался в снежный бруствер.
Тяжелую машину развернуло. Инцидент произошел 16 декабря, в районе 09.00.
Видео опубликовано в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».
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