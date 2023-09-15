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Самосвал сбил и переехал мужчину на электросамокате в Петербурге

Новости. Происшествия
14:02, 18 Сентября 2023
фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

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Водитель самоката от полученных травм погиб на месте.

Как сообщает портал 47news.ru со ссылкой на полицию Северной столиыц, 18 сентября, около 08.00, на Малоохтинской набережной самосвал сбил самокатчика. 

За рулем большегруза находился 30-летний гражданин одной  из стран ближнего зарубежья. По предварительным данным, он сбил мужчину в возрасте около 50 лет на правом повороте. 

Самокатчик двигался в попутном направлении с большегрузом. При повороте грузовой автомобиль задел мужчину, отчего тот упал, затем самосвал переехал потерпевшего.

При этом, пишут петербургские СМИ, самосвал нарушил несколько пунктов ПДД: въехал под знак о запрете движения грузовикам весом более восьми тонн и повернул со второго ряда.

Водитель самоката от полученных травм погиб на месте. Полиция организовала проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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