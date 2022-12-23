«Самозахват» очищенных от снега парковочных мест вызвал споры среди водителей в Петрозаводске

Водители, которые очищают от снега парковочные места для своих автомобилей, возмущаются, когда их занимают другие машины.

Многие не согласны с этим мнением и утверждают, что общественными территориями имеют право пользоваться все желающие.

Острые споры на эту тему развернулись среди подписчиков группы «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте. Многие из них считают, что водитель, потративший силы и время на очистку места, вправе не пускать на него остальных автовладельцев.

«Как правило за всю зиму места чистят единицы, а вот претендентов занять кем-то почищенное пруд пруди. В интернетиках разглагольствовать у них время есть, а вот снежок покидать времени нет. Ну, а что, дома за чашечкой ароматного чая, поразмышлять о том что все вокруг общественное… что бы и нет. Правда? Только вот результат труда, которым воспользовался халявщик, делал конкретный человек, и делал для себя», — считает один из участников обсуждения.

Противники этой идеи считают, что труд, затраченный на уборку снега, не дает права на «приватизацию» парковочного места.

«Никогда этого не понимал. Что значит — почистил, значит, свое?». — высказался один из спорщиков.

«Если все места во дворе будут вычищены людьми вручную, Вы до весны ни одно из них не займете?», — поддержал его другой.

Пост, вызвавший эту дискуссию, собрал почти 200 комментариев.