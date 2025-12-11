Самозанятые граждане смогут выходить на больничный

С 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года самозанятые смогут добровольно уплачивать взносы в Фонд пенсионного и социального страхования (ФСС), что даст им право на оплату больничных листов.
Государственная Дума приняла закон, запускающий трёхлетний (с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года) эксперимент по добровольному социальному страхованию для самозанятых граждан по всей территории России, сообщает ведомство.
Суть его в том, что через мобильное приложение «Мой налог» можно присоединиться к системе и уплачивать взносы (сделать это можно будет до 30 сентября 2027 года).
Право на пособие возникает после шести месяцев уплаты взносов. Размер выплаты по больничному будет зависеть от страхового стажа и выбранной суммы.
Участникам предлагается на выбор два варианта страховой суммы, от которой рассчитывается пособие:
— 35 000 рублей — ежемесячный взнос составит 1 344 рубля;
— 50 000 рублей — ежемесячный взнос составит 1 920 рублей.
По желанию всю сумму взносов за год можно перечислить единовременно.
Это сделано для поддержки самозанятых в период нетрудоспособности по причине больничного. Ранее эта категория не имела на это право, так как не уплачивала в обязательном порядке страховые взносы в Социальный фонд России.
Ранее мы сообщали, что в Госдуме рассматривается законопроект о проведении эксперимента по добровольному вступлению самозанятых граждан в систему обязательного социального страхования на случай больничного.