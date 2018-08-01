Самозанятых граждан могут освободить от страховых взносов в Пенсионный фонд

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Правительство России обсуждает возможность освобождения самозанятых граждан от страховых взносов в Пенсионный фонд, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
"У нас каждому человеку в стране, независимо от занятости, независимо от того, сколько он страховых платежей заплатил, гарантирована минимальная пенсия. Если мы говорим о самозанятых гражданах, мы сейчас обсуждаем возможность их освобождения от страховых платежей (в ПФР, 22% от фонда оплаты труда при общем режиме – ред.), но при принятии на себя полного риска по увеличению уровня своего пенсионного обеспечения, уровня социальной пенсии", — сказал Орешкин.
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