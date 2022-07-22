Самозанятым и предпринимателям Карелии расскажут об их пенсионных правах

Пенсионный фонд Карелии проконсультирует самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей.
Во вторник, 26 июля, состоится традиционная горячая линия в Отделении ПФР по Республике Карелия. Она будет посвящена теме формирования пенсионных прав у самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей.
Получить консультации по данным вопросам жители Карелии могут 26 июля с 11.00 до 13.00 по телефону (8-8142)-79-59-14.
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