Самозанятым и предпринимателям начали давать льготы по аренде помещений в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска ввела льготы при аренде муниципального имущества в течение первых двух лет действия договора.

В первый год аренды размер платы будет составлять 40% от суммы, указанной в контракте по итогам торгов, во второй год — 60%. В третий и последующие годы арендатор будет обязан оплачивать аренду в полном объеме.

Льгота предусмотрена для вновь заключаемых договоров в отношении объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Администрация рекомендовала потенциальным арендаторам обращаться в отдел распоряжения, управления и аренды муниципального имущества комитета экономического развития.