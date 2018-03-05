"Сампо.ру": бесплатное ТВ и интернет без границ

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Компания "Сампо.ру" представляет линейку тарифов "Форсаж".
Подключи быстрый интернет "Сампо.ру" и смотри 87 ТВ-каналов без абонентской платы. При подключении дарим ТВ-приставку.
"Форсаж" отлично подходит для всей семьи и "не бьет" по кошельку. Ежемесячная плата составляет 420 рублей (пакет 36 Мбит/с и 87 телеканалов).
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