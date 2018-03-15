Фужер 2 шт. 170 мл.
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Набор кастрюль
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Дрель аккумуляторная
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Набор инструмента
2990
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Новости. Экономика
13:00, 15 Марта 2018

"Сампо.ру": интернет и ТВ без границ

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Компьютерная сеть "Сампо.ру" - это качественный и надежный интернет на скорости до 100 Мбит/с, а также телевидение для всей семьи без абонентской платы на тарифах "Форсаж".

87 телеканалов на тарифах "Форсаж" заинтересуют взрослых и детей: развлекательные, образовательные, новостные, музыкальные и множество других телеканалов. При подключении "Сампо.ру" дает TV-приставку в подарок!

"Форсаж" отлично подходит для всей семьи и не бьет по кошельку. Ежемесячная плата составляет 420 рублей (пакет 36 Мбит/с и 87 телеканалов).

А еще круглосуточная техподдержка, доступ к сервисам "Мой город" и "Охрана", удобный способ оплаты через "Личный кабинет".

Подробности по телефону: 22-00-00 и на сайте: go.sampo.ru.

Сампо.ру – Надежный. Быстрый. Твой.

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15.03.18 09:51
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