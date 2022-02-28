Samsung приостановил поставки в Россию

В Samsung объяснили приостановку поставок в Россию проблемами с логистикой.

Приостановка поставок продукции южнокорейской компании Samsung в Россию связана с логистическими трудностями. Об этом в субботу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на компанию, пишет ТАСС.

"Отгрузка приостановлена, мы не можем экспортировать в Россию. В настоящий момент прорабатываются меры по реагированию на ситуацию", - приводится заявление компании.

Предприятия Samsung на территории России пока не сообщали о перебоях в производстве, однако они могут появиться, если проблемы с логистикой затянутся, указывает агентство.

Ранее в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что компания Samsung, выпускающая, в частности, смартфоны и чипы, приостановила поставки всей своей продукции в Россию. Агентство в качестве причины назвало "геополитическую обстановку в мире". Кроме того, в пятницу авиакомпания Korean Air сообщила о приостановке грузоперевозок в Москву на две недели.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

К санкциям против российских организаций присоединилась и Республика Корея.