Самую протяженную трассу Карелии частично перекрыли в двух местах

В ГИБДД Карелии сообщили о временном ограничении движения по трассе «Кола».

В Госавтоинспекции Карелии сообщили о временном ограничении движения на участках трассы «Кола» в Сегежском и Кемском районах.

Со ссылкой на Упрдор «Кола» в ГИБДД уточнили, что реверсивное движение, связанное с ремонтом дороги, будет введено с 705-го по 725-й километр трассы в Сегежском районе и с 869-го по 889-й километр в Кемском районе.

Кроме того, на этих участках возможно кратковременное прекращение движения.

В Госавтоинспекции призывают водителей к особой внимательности при проезде участков, где ведутся ремонтные работы.