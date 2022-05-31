Самую маленькую калитку испекут в Карелии

В Сортавала пройдет Республиканский фестиваль карельской калитки, сообщили в Управлении по туризму Карелии.

Республиканский фестиваль карельской калитки состоится 11 июня в Сортавале на территории туркомплекса «Пийпун Пиха», сообщили в региональном Управлении по туризму. Праздник начнется в 14:00 и продлится до позднего вечера.

Гости смогут принять участие в мастер-классах по выпечке калиток, изготовлению сувениров, сразиться в карельские городки «кююккя», приобрести изделия ручной работы, посмотреть выступление лучших фольклорных коллективов Карелии и поддержать участников кулинарного конкурса «Калитка, калиточка», который будет проводиться среди организаций общественного питания и учреждений города и республики в двух номинациях: «Фирменный рецепт» и «Самая маленькая калитка».

Фестиваль неизменно проводится на территории гостиничного комплекса «Пийпун Пиха» («Дворик с трубой»). Это место пользуется большой популярностью у туристов и местных жителей. Уже несколько лет фестиваль принимает гостей со всей Карелии и регионов России.

Подробности в группе: https://vk.com/kalitka_sortavala.