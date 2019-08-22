Самые северные в регионе очистные сооружения заработают в этом году в поселке Чупа

Финансирование проекта осуществляется в рамках ФЦП "Развитие Республики Карелия" и составляет 180 миллионов рублей, сообщает республиканское правительство.

В ходе рабочей поездки в Лоухский район глава Карелии Артур Парфенчиков осмотрел строительство канализационно-очистных сооружений в поселке Чупа.

"Сегодня все стоки поселка сливаются без очистки в Белое море, поэтому ввод в эксплуатацию очистных сооружений в Чупе - значимый вклад в решение экологических проблем Карельского Беломорья", - сказал Парфенчиков.

Проект реализует ООО "Экостройпроект". В настоящее время завершаются работы по возведению здания станции водоочистки, подготовлены котлованы под пожарные резервуары. На данной части объекта также строятся емкости под водоочистку, ведутся работы по сетям трубопроводов впуска и выпуска. В ближайшее время начнётся поставка оборудования для станции водоочистки.

Строители заверили руководителя республики, что все работы будут завершены к 1 декабря 2019 года.

Финансирование проекта в сумме 180,5 млн рублей осуществляется по федеральной целевой программе "Развитие Республики Карелия до 2020 года". Проект реализуется в рамках работы государственной комиссии по подготовке к 100-летию республики.