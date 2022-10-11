Самые стойкие жители Петрозаводска выйдут на пробежку 1 января

В первый день нового года на Онежской набережной в Петрозаводске стартует «Забег желаний».

1 января любители бега традиционно соберутся на пробежку у Ротонды на Онежской набережной Петрозаводска.



Как сообщили в Минобразования и спорта Карелии, забег в первый день нового года не носит соревновательного характера: регистрации не будет, а дистанции доступны любому желающему.



Старт дадут в 12.00 от ротонды.