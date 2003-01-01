Самые стремительные и выносливые – республиканский легкоатлетический кросс памяти Арне Францевича Кивекяса прошел в Петрозаводске

Команды из 15 муниципальных образований собрались на Кургане, чтоб выяснить, кто из них самые лучшие

Сегодня на базе спортивного комплекса «Курган» прошел большой осенний праздник — легкоатлетический кросс памяти А. Ф. Кивекяса. 15 команд, 280 спортсменов вышли сегодня на старт на дистанции от одного до пяти км.



На кроссе спортсмены соревновались как в личном, так и в командном зачете. В 2024 году для этого события вернули традицию вручения команде-победителю переходящего кубка. В итоге 1 место и кубок забрала команда Петрозаводск-1, 2 место — Костомукшский муниципальный округ, 3 — Сортавальский муниципальный округ.



— Этот кросс имеет очень богатую историю и проводится уже много лет. Его любят спортсмены самых разных направлений: лыжники, биатлонисты, легкоатлеты. В числе вышедших сегодня на старт много как профессиональных спортсменов, так и просто любителей активного образа жизни самых разных возрастов, — как рассказал заместитель директора АУК «Центр спортивной подготовки» Александр Баканчук.

А как это было — в нашем фоторепортаже