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Самый богатый депутат Петросовета заработал 16,7 млн рублей в прошлом году

Новости. Общество
16:16, 06 Мая 2022
фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего

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В тройку самых богатых парламентариев Петрозаводского городского совета вошли члены фракции «Единая Россия» Дмитрий Ивасько, Александр Болдырев и Оксана Политова.

Депутаты Петросовета опубликовали сведения о доходах и имуществе своих семей за 2021 год. Документ опубликован на сайте городского парламента.

Самый высокий официальный доход задекларировал член фракции «Единая Россия» в Петросовете, технический директор ООО СК «Северстрой» Дмитрий Ивасько. В его декларации указаны 16 млн 703 тыс. 989 рублей. Отмечено, что сумма образовалась с учетом продажи имущества. В собственности парламентария три земельных участка площадью 15 тыс. кв. метров каждый, еще один участок площадью 105 кв. метров. Депутат Ивасько имеет дом площадью 122,6 кв. метра и квартиру площадью 69,5 кв. метров. Также в собственности депутата имеются два помещения (15,3 кв. метра и 4,8 кв. метра). Парламентарий ездит на автомобиле «Mercedes-Benz GLC 220 d».

Супруга Дмитрия Ивасько заработала в минувшем году 7 млн 175 тыс. 980 рублей, также с учетом продажи имущества. Она хозяйка двух участков (1210 кв. метров и 1493 кв. метра). В пользовании супруги и несовершеннолетнего ребенка семьи находится квартира площадью 69,5 кв. метров. Недвижимость семьи находится в России.

Член фракции «Единая Россия» в горсовете, главный управляющий директор АО «ОРЭС-Петрозаводск» Александр Болдырев официально подтвердил доход за прошлый год в размере 10 млн 477 тыс. 501 рубль. У него есть квартира площадью 35,2 кв. метра (общая долевая — 7/8), еще одна квартира площадью 65,4 кв. метра (совместная собственность) и офисное помещение (48,7 кв. метров). Также в пользовании парламентария находится квартира площадью 101,5 кв. метр. В собственности Болдырева имеется автомобиль «Honda CR-V».

Супруга депутата Болдырева задекларировала 433 тыс. 779 рублей в минувшем году. Она является хозяйкой квартиры площадью 101,5 кв. метр. Квартира площадью 65,4 кв. метра находится в совместной собственности. Жена парламентария ездит на машине «Toyota RAV4».

Двое несовершеннолетних детей депутата владеют квартирой площадью 35,2 кв. метра (общая долевая — 1/16). В их пользовании находится квартира площадью 101,5 кв. метра. Недвижимость семьи, указанная в декларации, находится в России.

Член фракции «Единая Россия» в Петросовете, директор ООО «Специализированный Застройщик «Стройинвест КСМ» Оксана Политова задекларировала доход за минувший год в сумме 10 млн 191 тыс. 096 рублей. В ее собственности находятся два участка (1000 кв. метров и 1200 кв. метров), два дачных дома (124,2 кв. метра и 120 кв. метров), две квартиры (50 кв. метров и 86,1 кв. метра) и кладовая (2,9 кв. метра). Политова владеет машиной «Volkswagen Touareg».

Официальный доход супруга депутата Оксаны Политовой равен 3 млн 219 тыс. 442 рублям с учетом продажи имущества. Он владеет участком площадью 1500 кв. метров. У мужа Политовой в декларации указаны автомобили «Hyundai Solaris», «Toyota Land Cruiser Prado 150», прицеп к легковому автомобилю, лодочный прицеп к легковому автомобилю, бортовой прицеп, снегоболотоход «CFMOTO X6 (CF 800)» и снегоход «Yamaha» VK540E.

В пользовании мужа Политовой находятся: квартира (92 кв. метра), дачный дом (124,2 кв. метра), кладовая (2,9 кв. метра) и участок (1200 кв. метров). Аналогичные объекты находятся в пользовании несовершеннолетнего ребенка парламентария. Недвижимость семьи находится в России.

Самый низкий доход задекларировал член фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в горсовете, директор ООО «Трой» Артем Косяченко. В прошлом году он официально заработал 214 тыс. 444 рубля. В его пользовании находится квартира площадью 67 кв. метров. Также в пользовании несовершеннолетних детей парламентария находится квартира площадью 42,5 кв. метра.

Ранее сообщалось, что самый богатый депутат Заксобрания Карелии заработал за год более 200 млн рублей

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