Самый богатый депутат Заксобрания Карелии заработал за год более 200 млн рублей

Самые большие официальные заработки задекларировали карельские парламентарии от «Единой России» Леонид Лиминчук, Максим Воробьев и Виталий Красулин.

Депутаты Законодательного собрания Республики Карелия опубликовали сведения о доходах и имуществе своих семей за 2021 год.

Самую большую сумму дохода задекларировал парламентарий Леонид Лиминчук. Официально он заработал 202 млн 112 тыс. 343 рубля. В собственности депутата находится квартира площадью 133,7 кв. метра в России и машина «АUDI Q7».

Депутат Максим Воробьев указал в декларации свой официальный доход, равный 54 млн 493 тыс. 420 рублям. Также парламентарий владеет земельным участком площадью 1500 кв. метров и жилым домом площадью 140,2 кв. метра. Недвижимость находится в России. В документах Воробьев сообщил о наличии у него нескольких транспортных средств: автомобиля «VOLKSWAGEN TOUAREG», снегохода «LINKX» и прицепа «РЕСПО».

Доход супруги Максима Воробьева равен 490 тыс. 307 рублям. В ее собственности находятся земельный участок (1307 кв. метров); жилой дом (108,8 кв. метров), две квартиры (42 и 51,3 кв. метра), нежилое помещение (52,2 кв. метра). Также в пользовании супруги и несовершеннолетнего ребенка депутата обозначен жилой дом площадью 140,2 кв. метра. Жена Максима Воробьева владеет машиной «AUDI Q3».

Парламентарий Виталий Красулин в минувшем году задекларировал 27 млн 776 тыс. 599 рублей. Депутат привел в своем отчете длинный список недвижимости. В его распоряжении имеются: участок для размещения гаражей и автостоянок (общая долевая собственность, 2/5) — 1695 кв. метров; участок для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения (общая долевая собственность, 2/5) — 1266 кв. метров; участок для эксплуатации дачного поселка; для дачного строительства (собственность) — 1507 кв. метров; дачный дом (собственность) — 115 кв. метров; здание дачного дома (бани) (собственность) — 105,2 кв. метров.

В декларации Красулина также зафиксированы в долевой собственности гостиница, гостевой дом для приема делегации и ряд нежилых помещений различной площади. Депутат владеет двумя машиноместами, в его пользовании находится также квартира площадью 99,6 кв. метров.

Супруга Виталия Красулина является хозяйкой квартиры (99,6 кв. метров). Еще одна квартира (52,7 кв. метра) находится у нее в общей долевой собственности. Официальный годовой доход жены депутата незначительно превышает три тысячи рублей. В графе «Транспорт» и у Красулина, и у его супруги указан автомобиль «LAND ROVER». В пользовании несовершеннолетнего ребенка парламентария находится квартира (99,6 кв. метров). Вся задекларированная недвижимость семьи находится в России.

Самый скромный доход за прошлый год подтвердил депутат Заксобрания Карелии Ройне Изюмов. Он отчитался о заработке в размере 467 тыс. 322 рубля. У парламентария есть квартира в пользовании площадью 38,1 кв. метра и машина «RENAULT DUSTER».