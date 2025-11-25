Самый большой дом для расселения в Карелии строят в Петрозаводске

Компания КСМ поделилась кадрами со строительной площадки нового дома в Петрозаводске. Он предназначен для расселения аварийного жилья по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Строительство нового дома на улице Белинского в Петрозаводске началось в сентябре этого года. На площадке уже установлен башенный кран, трудятся монтажники, плотники, бетонщики, сварщики.
— За это время выполнены работы по устройству котлована, вынос электрических сетей из пятна застройки. На данный момент выполняются работы по устройству фундамента первой и второй секций, монтаж стен и перекрытий 1 этажа третьей секции, — рассказал производитель работ компании КСМ Александр Юнгин.
Новостройка находится рядом с двумя домами, построенными КСМ в предыдущей программе расселения.
— Новый дом будет самым большим в истории компании КСМ: трехподъездный, девятиэтажный, на 251 квартиру. Также данный дом будет обустроен лифтами и балконами, — дополнил представитель компании-застройщика.
Строительство ведется на сверхлимитные средства, которые Карелия получила благодаря тому, что по поручению Главы республики досрочно завершила прошлую программу и была готова к началу новой. Наш регион первым в стране подал заявку в Фонд развития территорий на финансирование программы и помимо денег на выплаты компенсаций и покупку вторичного жилья в 2025 году, ему по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» были выделены дополнительные средства на строительство домов, которые будут введены в эксплуатацию до конца 2026 года. Это дом на улице Белинского в Петрозаводске, а также новостройки в Беломорске, Питкяранте, Суоярви и Лахденпохье.
Полностью завершить монтаж коробки здания планируется в мае 2026 года.