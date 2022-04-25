Самый большой в Карелии водопад оживет в пятницу

Жители и гости Карелии вновь смогут увидеть в Гирвасе самый большой искусственный водопад в республике во время водосброса на Пальеозерской ГЭС.

В поселке Гирвас в Кондопожском районе 29 апреля начнётся водосброс на Пальеозерской Г. С. Об этом сообщила пресс-секретарь филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» Арина Степенная.

«С завтрашнего дня, 29 апреля, на несколько дней оживет самый большой искусственный водопад в Карелии; три ступени, летящая вода и столбы водяной пыли. По сравнению с прославленным водопадом Кивач это действительно очень впечатляющее зрелище», — пишет Арина Степенная на своей странице соцсети.



Фото: © Arina Stepennaya / ВК;

Напомним, Пальеозерской ГЭС располагается на месте геологической природной достопримечательности — древнейшего в мире палеовулкана Гирвас. Он был обнаружен при строительстве станции. На время водосброса на несколько дней в году Гирвас превращается в водопад.

Координаты: поселок Гирвас. 62°28′29″ северной широты 33°40′54″восточной долготы.