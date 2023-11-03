Самый известный вулкан России выбросил столб пепла высотой 5,5 километра

Вулкан Ключевской на Камчатке в понедельник выбросил пепел на высоту 5,5 километра над уровнем моря.

«Интерфакс» со ссылкой на институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН сообщил о том, что 6 ноября вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 5,5 километра над уровнем моря.



«Шлейф пепла протянулся на 258 километров на восток от вулкана», — говорится в сообщенииученых.



Для Ключевского установлен оранжевый код авиационной опасности, активность вулкана опасна для местных авиаперевозок.

«Извержение вулкана Ключевской закончилось, но крупный горячий лавовый поток, лежащий в Апахончичском желобе, продолжает провоцировать обрушения старой пирокластики с его бортов, результатом которых являются пепловые шлейфы», — отмечают ученые.

По прогнозу, сохраняется опасность в районе вулкана подъема пепла до семи километров над уровнем моря.

В свою очередь пресс-служба главного управления МЧС РФ по Камчатскому краю сообщила, что пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону залива Озерного. На его пути находится поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово Усть-Камчатского района. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла.

Зарегистрированных туристских групп в районе вулкана нет. Местных жителей и туристов просят не приближаться к вулкану и его окрестностям.

Ключевской вулкан начал извергаться в июне этого года. Его активность усилилась с середины октября. Утром 1 ноября извержение вулкана достигло кульминации. В среду Ключевской выбросил череду столбов пепла, высота наибольшего из которых составила 14 километра. 2 ноября на вулкане произошло два пепловых выброса, оба высотой 11 километров над уровнем моря. В трех местных поселках прошли небольшие пеплопады.

Ключевской — действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тысячи метров. Он находится в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 километрах от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.







