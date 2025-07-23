Самый крупный пожар в Карелии локализовали

Возгорание стало самым опасным за весь пожароопасный период.

Сегодня, 31 июля, сотрудники карельских пожарных служб локализовали самый крупный пожар в республике, который бушевал недалеко от посёлка Волома в Муезерском районе, сообщили в правительстве Карелии. Как уточнили в пресс-службе, возгорание стало самым опасным за весь пожароопасный период.

—Тушение возглавил опытный десантник, инструктор десантно-пожарной команды Петрозаводского авиаотделения Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов Денис Каньгин. Сложность состояла в том, что привлечь технику не представлялось возможным. С одной стороны — болото, с другой — скалы. В помощь специалистам были только ранцевые огнетушители, — дополнили в Правительстве республики.

Напомним, что ранее пожар в Муезерском районе недалеко от поселка Волома назвали самым крупным в Карелии на сегодняшний день, по последним данным на 29 июля его площадь составляла 187 гектаров, а с 30 июля был введен запрет на посещение лесов и въезд в них транспортных средств за исключением проезда по автомобильным дорогам общего пользования.