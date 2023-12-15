Лучший тхэквондист мира защитил честь карельского флага на соревнованиях в Китае

Олимпийский чемпион Владислав Ларин выиграл Кубок Большого Шлема.

Как на своей странице в социальной сети рассказал глава КарелииАртур Парфенчиков, заслуженный мастер спорта России завоевал золото на турнире мировой серии Grand Slam 2023 — «Кубке Большого Шлема».



Соревнования проходили в Китае.



«В квалификации (13 декабря) наш спортсмен провел 5 поединков и стал серебряным призером, — сообщил Парфенчиков. — А в финале, который прошел сегодня, не оставил шанса соперникам и забрал золото».



Напомним, на Олимпийских Играх в Токио Владислав Ларин принес седьмое золото в копику российской команды.



Ларин - один из самых заслуженных спортсменов за всю историю Карелии.