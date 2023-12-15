Лучший тхэквондист мира защитил честь карельского флага на соревнованиях в Китае

Олимпийский чемпион Владислав Ларин выиграл Кубок Большого Шлема.
Как на своей странице в социальной сети рассказал глава КарелииАртур Парфенчиков, заслуженный мастер спорта России завоевал золото на турнире мировой серии Grand Slam 2023 — «Кубке Большого Шлема».
Соревнования проходили в Китае.
«В квалификации (13 декабря) наш спортсмен провел 5 поединков и стал серебряным призером, — сообщил Парфенчиков. — А в финале, который прошел сегодня, не оставил шанса соперникам и забрал золото».
Напомним, на Олимпийских Играх в Токио Владислав Ларин принес седьмое золото в копику российской команды.
Ларин - один из самых заслуженных спортсменов за всю историю Карелии.
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