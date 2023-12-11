Самый массовый шахматный турнир этого года прошел в Костомукше

На «Кубок Костомукши – 2023» приехали шахматисты из Петрозаводска, Кондопоги и Вокнаволока.

В Костомукше завершился самый массовый турнир в этом году, в нем участвовало 74 шахматиста.



В напряженной борьбе в шести группах турнира победители и призеры определились в последних турах.



Победители: Андрей Иевлев; Екатерина Рипсова; Матвей Асташов; Диана Стрельцова; Кирилл Шапков; Ульяна Волкова.



Все победители и призеры «Кубка Костомукши» получили подарки от спонсоров соревнований.



23 и 24 декабря в Костомукше состоится турнир «Зимняя сказка». Об этом рассказала газета «Новости Костомукши» со ссылкой на сообщество «Шахматный мир г. Костомукша».