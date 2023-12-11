Самый массовый шахматный турнир этого года прошел в Костомукше

На «Кубок Костомукши – 2023» приехали шахматисты из Петрозаводска, Кондопоги и Вокнаволока.
В Костомукше завершился самый массовый турнир в этом году, в нем участвовало 74 шахматиста.
В напряженной борьбе в шести группах турнира победители и призеры определились в последних турах.
Победители: Андрей Иевлев; Екатерина Рипсова; Матвей Асташов; Диана Стрельцова; Кирилл Шапков; Ульяна Волкова.
Все победители и призеры «Кубка Костомукши» получили подарки от спонсоров соревнований.
23 и 24 декабря в Костомукше состоится турнир «Зимняя сказка». Об этом рассказала газета «Новости Костомукши» со ссылкой на сообщество «Шахматный мир г. Костомукша».
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