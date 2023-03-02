Самый северный район Карелии получит бюджетный кредит в размере 9 миллионов рублей

Деньги выделены муниципальному образованию на покрытие временного кассового разрыва.

Правительство Карелии предоставит бюджетный кредит Лоухскому муниципальному району в размере 9 миллионов рублей. Как говорится в правительственном распоряжении, эти деньги самый северный район республики получит для покрытия временного кассового разрыва, возникающего при исполнении местного бюджета.

Муниципальное образование обязано вернуть кредитные средства до 25 ноября. Примечательно, что в начале нынешнего года Лоухский район являлся единственным муниципальным районом Карелии, который не имел задолженности.