Самый удачливый участник турнира «Онежские Fish-ки» в Петрозаводске поймал почти два кг окуней

Соревнования по подледному лову рыбы на мормышку на фестивале «Гиперборея» собрали более 120 человек. Самому маленькому рыбаку - 2 года, самому пожилому - 81 год.

Сегодня на Международном фестивале «Гиперборея-2022» состоялся праздник «Зимняя Калакунда», в рамках которого прошел городской турнир «Онежские Fish-ки» по подледному лову рыбы на мормышку. Соревнования собрали более 120 любителей зимней рыбалки. В своих навыках они состязались два часа – с 9:00 до 11:00. После этого организаторы праздника приступили к взвешиванию улова, рассказали в администрации города.

Победителем турнира среди мужчин стал Евгений Семенов. Он поймал 1,723 кг окуней. Второе место досталось Юрию Митенкову (1,693 кг), а третье – Егору Васильеву (1,527 кг). Среди женщин победу одержала Наталья Клыкова, поймавшая 0,863 кг рыбы, второе место заняла Татьяна Игноева (0,825 кг), третье – Галина Коваленко (0,710 кг).

Победителей турнира наградили дипломами и подарками от спонсоров «Зимней Калакунды». Также благодарственные письма и сувениры за участие в турнире получили самые молодые участники – двухлетний Роман Богданов и трехлетний Игнат Паршин, и самые взрослые – 81-летние Светлана Печорина и Николай Залётов.

В рамках «Зимней Калакунды» жители и гости города поучаствовали также в семейных викторинах и розыгрышах и попробовали фирменную гиперборейскую уху «Лохикейтто». На «Лохикейтто» ушло 40 килограммов красной рыбы лососевых пород, 60 литров сливок, 4 килограмма сливочного масла, 50 литров молока, соль, перец, картофель и приправы.

Напомним, закончится программа фестиваля в 18.00 праздничным фейерверком.