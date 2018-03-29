Самый высокий в 2017 году уровень безработицы среди регионов Северо-Запада зафиксирован в Карелии

Уровень общей безработицы в Карелии по итогам 2017 года составил 8,6% - это выше, чем в любом другом регионе Северо-Запада.

Карелиястат представил данные не об официальной безработице, которая учитывает число зарегистрированных в службах занятости, а об общей численности безработных. По методологии Международной организации труда, в эту статистику входят все, кто не трудоустроен и ищет работу.

В Карелии количество таких граждан в 2017 году составило 8,6% от экономически активного населения.

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