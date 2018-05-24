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Новости. Общество
22:00, 24 Мая 2018

Самым приятным занятием россияне назвали просмотр телевизора

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Самым приятным занятием для россиян оказался просмотр телевизора, свидетельствуют результаты опроса Левада-центра.

По данным исследования, 34% россиян больше всего радости и удовольствия доставляет просмотр телевизора. 26% опрошенных назвали источником радости получение "хороших денег", сообщает "Газета.ру".

Около 24% россиян заявили, что наибольшее удовольствие получают, когда проводят время с детьми или вкусно едят. Ничего не делать и наслаждаться этим могут 4% опрошенных.

"Чем образованнее респондент, тем меньше удовольствия он получает от просмотра телевизора, и, напротив, больше – от времени, проведенного с семьей и детьми, путешествий, чтения и музыки", — отметили исследователи.

В Левада-центре подчеркнули, что предпочтения россиян также разнятся в зависимости от возраста, дохода, места проживания и семейного статуса.

Опрос проводился 20-24 апреля этого года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 совершеннолетних граждан.

Отмечается, что статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

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