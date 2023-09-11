Санаторий в Карелии разрабатывает новую программу реабилитации для участников и ветеранов спецоперации

Гендиректор санатория «Марциальные Воды» рассказал о планах развития.

В Минимущества Карелии сообщили о том, что санаторий «Марциальные Воды» разрабатывает новую программу реабилитации для участников и ветеранов специальной военной операции. Об этом представителям республиканского ведомства рассказал генеральный директор санатория Александр Дудник.

На встрече обсудили планы развития лечебно-профилактического учреждения. Гендиректор рассказал, как можно увеличить его прибыль и оптимизировать работу.

Специалисты республиканского Минимущества Карелии рекомендовали в ближайшее время завершить инвентаризацию имущества, обновить учетные данные и представить предложения по использованию непрофильных активов, которые можно использовать для повышения доходности санатория. К примеру, это может быть сотрудничество с другими организациями для совместного использования зданий и участков, которые не задействованы в основной деятельности, — написала в соцсети министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская.