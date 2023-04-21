Санаторий в Карелии заставили не пропускать рыбу на очистные сооружения

В Кондопожском районе у прокуратуры возникли вопросы к ООО «Санаторий «Марциальные воды».

Как сообщили в прокуратуре Карелии, в Кондопожском районе было установлено, что ООО «Санаторий „Марциальные воды“ эксплуатирует водозаборное сооружение на озере Габозеро без эффективного рыбозащитного устройства. Из-за этого рыба может попадать в водозабор.

Несмотря на предписание Северо-Западного территориального управления Росрыболовства еще в 2022 году, общество так и не устранило нарушение.

В результате прокурор прокурор Кондопожского района обратился в суд с требованием обязать ООО „Санаторий ‚Марциальные воды‘ в судебном порядке установить эффективные рыбозащитные сооружения и согласовать деятельность с управлением Росрыболовства.

Кондопожский городской суд удовлетворил требования прокурора, установив 6-месячный срок для выполнения возложенных на ответчика обязанностей.

В настоящее время решение суда вступило в законную силу.