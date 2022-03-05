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Санавиация доставила в больницу в Петрозаводске девочку с тяжелой травмой, полученной на «ватрушке»

Новости. Происшествия
13:34, 08 Марта 2022
фото: Минздрав Карелии

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В Детскую республиканскую больницу в Петрозаводске 7 марта вертолетом доставили 8-летнюю девочку из Сортавалы, получившую тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на «ватрушке».

Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По его словам, состояние ребенка стабильно тяжелое. Из ИТАР девочка уже переведена в отделение и находится под наблюдением врачей.

«Катание на тюбинге для несовершеннолетних — опасное развлечение. Каждый сезон у нас на „ватрушках“ травмируются несколько десятков детей. В этом году только детей, получивших тяжелые повреждения — переломы бедер, серьезные ушибы внутренних органов, скелетные и черепно-мозговые травмы — поступило в Детскую республиканскую больницу 10 человек», — рассказал Охлопков.

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