Санавиация оказала экстренную помощь почти 300 жителям Карелии в 2023 году

Экстренная медицинская помощь с применением санитарной авиации оказана 282 жителям республики,

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» экстренная медицинская помощь с применением санитарной авиации оказана 282 жителям республики, которых вертолетом доставили для лечения в специализированные отделения и клиники, в том числе за пределами Карелии.



В целом, за последние три года к месту лечения вертолетом отвезли 769 человек. Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков подчеркнул, что с 2023 года для этих целей используют вертолет, купленный республикой. Ранее привлекались предприятия-авиаперевозчики из других регионов.



Напомним, в мае автомобилиста, который допустил в своей машине взрыв газового баллона, с тяжелейшими травмами эвакуировали в ожоговый центр Санкт-Петербурга.



В начале октября санавиация доставила в республиканскую больницу водителя, получившего тяжелые травмы в ДТП с трактором в Сортавальском районе. Бригада скорой помощи доставила мужчину в местную ЦРБ, где ему провели экстренную многочасовую операцию.



Потом пациента подготовили к транспортировке в республиканскую больницу имени В.А. Баранова для дальнейшего лечения.



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