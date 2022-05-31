Санитарка в больнице Карелии обокрала пенсионерку-инвалида, попросившую ее о помощи

В Костомукше 35-летняя санитарка больницы списала со счета 81-летней пациентки 16 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что в августе 2021 года 35-летняя санитарка межрайонной больнице № 1 в Костомукше четырежды списывала деньги со счета одного из пациентов больницы.

Так, потерпевшая 1941 года рождения – инвалид 1 группы находилась на лечении в больнице и не могла самостоятельно набирать телефонные номера. Пенсионерка просила помочь ей связаться с родственниками по своему телефону других пациентов или работников больницы. Воспользовавшись этим, санитарка с помощью СМС-сообщений перевела со счета пенсионерки 16 тысяч рублей на свою банковскую карту, а уведомления о переводах удалила из памяти телефона.

Действия осужденной квалифицированы как кража, совершенная с причинением значительного ущерба.

Суд назначил наказание сотруднице больницы в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей, а также обязал выплатить компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей.