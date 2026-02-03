РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Политкухня
Почему Карелия будет форпостным регионом
04 февраля, 16:20 Статьи
Обществоведение
«Карелия больше других заражена рыбатлоном»: в Беломорском округе прошли самые необычные соревнования этой зимы
03 февраля, 13:30 Статьи
Обществоведение
Журналисту и писателю Владимиру Данилову исполнилось бы 95 лет
02 февраля, 19:00 Статьи
Новости

Посчитали, сколько тонн снега вывезено с улиц Петрозаводска с начала зимы

19:31

Сегодня во всём мире отмечают День борьбы против рака

19:03

144 жителя Карелии получили награды «Почётный донор России» в 2025 году

18:32

Набережную Петрозаводска украсили ледовые работы учащихся Школы скульпторов

18:01

В Карелии по просьбам жителей заасфальтировали более 50 км дорог

17:39

Цифровой комфорт: 4,5 тысячи умных устройств экосистемы «Ростелеком Ключ» подключили жители Петрозаводска в 2025 году

17:30

Проверка в Петрозаводском базовом медицинском колледже нарушений не выявила

17:26

Санитарные правила пропишут для производителей и доставщиков готовой еды

17:16

Снег, гололед и до -23°С прогнозируют в Карелии 5 февраля

17:02

Владимир Любарский предстанет перед судом по делу о взятках

16:51

Карельские полицейские помогли эвакуировать пожилых людей при пожаре

16:41

Благотворительный фонд оплатит часть работ по созданию эскизов мозаики в Питкяранте

16:27

С 2026 года ветераны СВО могут получить господдержку на открытие своего дела на новых условиях

16:20

В Афганистане откроют кафедру пророческой медицины

16:10

Каждый шестой житель Карелии установил самозапрет на кредиты

15:55

Петрозаводчанина обманули в его день рождения рублей под предлогом праздничного розыгрыша

15:46

Флешмоб в поддержку учителей Туокслахтинской школы Сортавальского округа запустили в Сети

15:37

Для молодёжи в Карелии стал доступен ИИ-ассистент ментальной поддержки

15:23

Житель Костомукши отправится в исправительный центр за долги по алиментам

15:15

Участились случаи вооруженного нападения учеников в российских школах

15:02

Эксперт заявил о необходимости признать ХОБЛ социально значимым заболеванием в России

14:44

Петрозаводчанин посвятил песню трассе «Фонтаны»

14:31

В Карелию привезли бесплатные лекарства для пациентов с сахарным диабетом

14:18

Пропала 36-летняя жительница Карелии

14:02

Выпускникам 2026 года доступны видеоконсультации Рособрнадзора для подготовки к ЕГЭ

13:53

Кубок России по автомобильному спорту прошел в Карелии

13:40

В двух поселках Лоухского района остановлена работа котельных

13:34

Квартиру в видовом доме ЖК «Флотилия» можно купить по минимальной цене от 3 850 000 рублей

13:30

Олимпийские чемпионы проведут автограф-сессию на фестивале «Гиперборея» в Петрозаводске

13:24

Петрозаводский общественник и экс-депутат пишет художественную книгу о «красных финнах»

13:14

Карельские приставы спасли человека, лежавшего в 35-градусный мороз на земле

12:57

COVID-19 признали сезонной болезнью

12:42

Карельские предприятия смогут получить льготные заёмы для развития производств

12:27

Суд в Карелии взыскал с родителей детей деньги за разбитый ими автомобиль

12:12

Гараж со снегоходом горел в городе Сортавала

11:57

Сканцы с олениной и пельмени с щукой: петрозаводские рестораны разработали меню для Гипербореи

11:47

Карелия приняла участие в региональных днях форума «Малая Родина – Сила России» в Уфе

11:41

В Петрозаводске 72-летняя пассажирка пострадала в столкновении двух иномарок

11:32

В России пройдет перепись воробьев

11:12

Стала известна дата юбилейного фестиваля Ruskeala Symphony

11:02

Министр образования Карелии выедет в школу Сортавальского округа, где учителей наказали за фото

10:46

Элиссан Шандалович провел рабочую встречу с новым директором Онежского судостроительно-судоремонтного завода

10:32

В Карелии провели сложную операцию и спасли почку пациента

10:20

Мошенники похитили у петрозаводчан более 1,6 миллиона рублей

09:58

Один человек пострадал на пожаре в Лахденпохском районе

09:46

Увольнение Александра Крышеня с должности директора Института леса КарНЦ РАН Верховный суд счел законным

09:34

Каждый третий – онлайн!

09:28

«Динамо-Карелия» подарила болельщикам долгожданную победу

09:21

В Петрозаводске массово проверяют правила перевозки детей в машинах

08:58

253 ребенка родились в Петрозаводске в январе

08:39

По факту хулиганских действий подростков в Питкяранте возбуждено уголовное дело

08:22

Стало известно, в каком городе Карелии туристы отдыхают дольше всего

08:03

Ледовая скульптура в честь Музея «Кижи» появилась на набережной Петрозаводска

07:44

В России зафиксировали завозной случай лихорадки чикунгунья

07:22

Зима в Карелии завершится крепкими морозами и обильными снегопадами

07:00

«Вечная память нашему герою»: в Беломорском округе простятся с погибшим на СВО Александром Савицким

06:41

Академик РАН рассказал, когда человечество будет готово к первому полету на Марс

00:14

Две квартиры загорелись в доме на севере Карелии

23:39

Самые читаемые новости за 3 февраля

22:20

Пожилая женщина погибла под колесами автомобиля в Петрозаводске

20:40

В Министерстве образования Карелии заявили: сведений об отмене взыскания учителям не поступало

20:05

Два французских авто столкнулись на пешеходном переходе в Питкяранте

19:03

Умерла советская телеведущая, ведущая «КВН» и программы «Спокойной ночи, малыши!» Светлана Жильцова

18:32

Водителям легковых автомобилей могут разрешить управлять вездеходами

18:21

Министр образования Карелии оценила ремонт школы №1 города Сортавала

18:14

Перед «Гипербореей» в Петрозаводске проверили толщину льда в акватории набережной

18:02

В Суоярви по предписанию Госкомитета управляющая компания отремонтировала стену в подъезде

17:54

Более 250 детей появились на свет в Петрозаводске в январе

17:38

Конституционный суд РФ разрешил регистрацию в апартаментах

17:17

В фонде «Защитники Отечества» рассказали о работе социальных координаторов

17:10

Морозы до -26°С и небольшой снег прогнозируют в Карелии 4 февраля

17:01

Два педагога из Карелии получили дисциплинарные взыскания за фото о низкой зарплате

16:37

Охотники добыли двух волков в Пикярантском районе

16:27

Глава Карелии: Онежскую набережную Петрозаводска отремонтируем при поддержке Москвы

16:23

Взрывы будут греметь в Кондопожском районе до вечера 3 февраля

16:16

Олимпийский чемпион из Карелии выиграл международный турнир по тхэквондо

16:02

В Петрозаводске мошенники под видом оператора связи и «Госуслуг» похитили молодого человека 138 000 рублей

15:53

Военный летчик возглавит аэропорт Петрозаводска

15:44

Соревнования по зимнему рыбатлону в Беломорском округе прошли в экстремальных условиях

15:32

NASA перенесло первый за 50 лет полёт к Луне

15:16

Завершился прием заявок на VII Международную премию «Мой ласковый и нужный зверь»

15:09

Двухлетний ребенок пострадал при столкновении двух иномарок в Петрозаводске

15:01

Четыре луны попали в объектив жительницы Костомукши

14:51

Спасатели проведут взрывные работы на реке Нижний Выг в Беломорске

14:41

Сегодня отмечают Всемирный день кормления птиц

14:35

Карельский строительный материал получил сертификат безопасности для строительства

14:29

АвтоВАЗ начал продажи новой Lada Vesta на газовом топливе

14:16

Два ведущих врача из Карелии получили престижные федеральные награды в Санкт-Петербурге

14:01

В большинстве регионов России ожидается сильное похолодание

13:55

Зимние паводки участились на реках Карелии из-за изменения климата

13:46

Россия вышла из топ-5 самых пьющих стран

13:39

Правительство рекомендует увеличить фиксированную часть зарплаты педагогов

13:24

В Пряжинском районе охотники взяли в кольцо волчью стаю

13:12

Житель Карелии устроился почтальоном и получил 80 тысяч рублей по социальному контракту

12:58

В центре Петрозаводска из-за фестиваля «Гиперборея» изменится схема движения

12:43

Жители посёлка Ладва-Ветка сообщили о выходе волка к домам

12:28

В Чалне горела пристройка дома с человеком внутри

12:20

Камеры устанавливают на Кукковском мосту в Петрозаводске

12:11

Крышу Дома культуры отремонтировали в Мелиоративном

12:04

Минпросвещения утвердило даты весенних каникул

11:52

Выживший в страшном ДТП под Лодейным Полем 7-летний мальчик переведён из реанимации

11:32

В «Газпроме» объяснили причину перебоев с газом в домах Петрозаводска

11:20

Беломорский округ прощается с погибшим на СВО Алексеем Белешевым

11:04

В Петрозаводске задержан мошенник, продавший пенсионеру поддельный телефон

10:47

В Петрозаводске стартовал юбилейный фестиваль «Гиперборея»

10:32

Карельский гранит используют для ремонта на Ленинградском вокзале Москвы

10:19

7 пожарных Пудожа за 20 минут ликвидировали возгорание дров

10:10

В феврале отменили несколько автобусных рейсов из Петрозаводска

09:58

В России с февраля изменились правила возврата техники

09:41

Волонтеры спасли еще одного алабая с фермы в Заозерье

09:22

В Беломорске отпраздновали бриллиантовую и золотую свадьбы

08:59

Полка «Сделано в Карелии» вошла в тройку лидеров продаж среди регионов на Ozon

08:39

Академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, когда в России закончится сезон гриппа и ОРВИ

08:21

В Карелии начался прием заявок на лучшую книгу 2025 года

08:03

На набережной Петрозаводска появились первые работы изо льда

07:42

Владельцам фермы в Заозерье выписали три протокола из-за останков животных

07:22

Назван самый длинный рабочий месяц 2026 года

07:02

Февраль в Карелии будет холоднее обычного и малоснежным

06:41

В России утвердили сроки оказания медпомощи при подозрении на рак

00:10
Санитарные правила пропишут для производителей и доставщиков готовой еды
Сегодня 17:16 Общество
Поделиться

Роспотребнадзор установит требования для компаний, занимающихся производством и доставкой готовой еды.

фото: © Столица на Онего

Качество доставляемых потребителям продуктов и готовых блюд курьерами вызывает вопросы у Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Ведомство видит риски, связанные с безопасностью здоровья населения, и в стремительном развитии производства готовой еды, и увеличении служб доставки. Поэтому Роспотребнадзор уже подготовил методические рекомендации для производства и доставки еды. В последствии эти стандарты будут оформлены как обязательные санитарные требования. Об этом сообщила на правительственном часе в Совете Федерации руководитель службы Анна Попова.

Сенаторы, заслушав доклад главы Роспотребнадзора, выразили обеспокоенность, тем, что интернет-торговля с использованием электронных цифровых площадок, служб доставки пока не подпадает под государственное регулирование. Закон о платформенной экономике вступит в силу только 1 октября этого года. А новый сегмент пищевой промышленности – «готовая еда» – сейчас нередко остается вне зоны контроля Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
- Вопросов по доставке продуктов возникает много. Как и где хранится эта еда? Есть ли санитарная книжка у курьера, доставляющего пищевую продукцию? Достаточно одного больного доставщика, чтобы произошла вспышка заболевания в населенном пункте, где он работает. Необходимо принимать эффективные меры контроля за соблюдением обязательных требований к обороту таких товаров, чтобы не допустить беды, – считает первый председатель председателя Комитета Совфеда по аграрно-промышленной политике и природопользованию, сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Руководитель Роспотребнадзора заявила, что вопросы доставки и вопросы хранения продуктов остаются самыми острыми. Два года назад ведомство вместе с лидерами рынка подготовили методические рекомендации, где прописали необходимость создания складов для комплектования товаров, условий для хранения продуктов и требования к доставке: от состояния здоровья курьеров до чистоты их одежды и емкостей, в которых они перевозят продукцию.

 - Отработав два года, мы оценили вместе с бизнесом данные рекомендации, внесли правки. По поручению Государственной комиссии по противодействию обороту контрафакта Роспотребнадзор переводит их в обязательные к соблюдению требования. Они станут санитарными правилами. Следующий этап – методические рекомендации по готовой еде. Мы их уже выпустили. Ассоциация, которая объединяет крупных игроков на этом рынке, начинают работать по нашим рекомендациям, чтобы их еда была абсолютно безопасной. Но нам бы еще хотелось, чтобы готовая еда была и полезной. Это тоже задача, которую мы решаем. Здесь нужно государственное регулирование новой отрасли. Придем к вам с законопроектами. Но пока нарушения на маркетплейсах есть, – поделилась с сенаторами Анна Попова.

Ранее сообщалось, спрос на доставку еды в Карелии вырос на треть за год.

Обсудить (0) в ленту
«ПаркЛайн» в Петровской Слободе: в ритме города — в гармонии с природой
Квартиру в видовом доме ЖК «Флотилия» можно купить по минимальной цене от 3 850 000 рублей
Почему в ЖК «Флотилия» цены на квартиры ниже рыночных - 110 000 руб/ м2
Геннадий Сараев
уполномоченный по правам ребенка в Карелии
Высокий уровень тревожности и низкая адаптивная способность
О поколении Альфа и его болевых точках

подробнее

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение