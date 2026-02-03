Санитарные правила пропишут для производителей и доставщиков готовой еды

Роспотребнадзор установит требования для компаний, занимающихся производством и доставкой готовой еды.

Качество доставляемых потребителям продуктов и готовых блюд курьерами вызывает вопросы у Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Ведомство видит риски, связанные с безопасностью здоровья населения, и в стремительном развитии производства готовой еды, и увеличении служб доставки. Поэтому Роспотребнадзор уже подготовил методические рекомендации для производства и доставки еды. В последствии эти стандарты будут оформлены как обязательные санитарные требования. Об этом сообщила на правительственном часе в Совете Федерации руководитель службы Анна Попова.

Сенаторы, заслушав доклад главы Роспотребнадзора, выразили обеспокоенность, тем, что интернет-торговля с использованием электронных цифровых площадок, служб доставки пока не подпадает под государственное регулирование. Закон о платформенной экономике вступит в силу только 1 октября этого года. А новый сегмент пищевой промышленности – «готовая еда» – сейчас нередко остается вне зоны контроля Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

- Вопросов по доставке продуктов возникает много. Как и где хранится эта еда? Есть ли санитарная книжка у курьера, доставляющего пищевую продукцию? Достаточно одного больного доставщика, чтобы произошла вспышка заболевания в населенном пункте, где он работает. Необходимо принимать эффективные меры контроля за соблюдением обязательных требований к обороту таких товаров, чтобы не допустить беды, – считает первый председатель председателя Комитета Совфеда по аграрно-промышленной политике и природопользованию, сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Руководитель Роспотребнадзора заявила, что вопросы доставки и вопросы хранения продуктов остаются самыми острыми. Два года назад ведомство вместе с лидерами рынка подготовили методические рекомендации, где прописали необходимость создания складов для комплектования товаров, условий для хранения продуктов и требования к доставке: от состояния здоровья курьеров до чистоты их одежды и емкостей, в которых они перевозят продукцию.

- Отработав два года, мы оценили вместе с бизнесом данные рекомендации, внесли правки. По поручению Государственной комиссии по противодействию обороту контрафакта Роспотребнадзор переводит их в обязательные к соблюдению требования. Они станут санитарными правилами. Следующий этап – методические рекомендации по готовой еде. Мы их уже выпустили. Ассоциация, которая объединяет крупных игроков на этом рынке, начинают работать по нашим рекомендациям, чтобы их еда была абсолютно безопасной. Но нам бы еще хотелось, чтобы готовая еда была и полезной. Это тоже задача, которую мы решаем. Здесь нужно государственное регулирование новой отрасли. Придем к вам с законопроектами. Но пока нарушения на маркетплейсах есть, – поделилась с сенаторами Анна Попова.

