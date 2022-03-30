Санкт-Петербургский экономический форум поможет привлечь в Карелию миллиарды рублей

Свое участие в ПМЭФ – 2022 уже подтвердили представители из 69 стран.

Летом этого года в Санкт- Петербурге в 25-й раз пройдет международный экономический форум. Как отметили в карельском министерстве экономического развития и промышленности, он традиционно имеет для республики большое значение с точки зрения обсуждения крупнейших инвестиционных проектов:

«Организуются встречи с руководителями правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, крупных российских и иностранных компаний и банков, ведущими экспертами из числа представителей науки, СМИ и бизнес-сообщества».

Участие Карелии в ПМЭФ не раз подтверждало важность и эффективность этого мероприятия для нашего региона. Так, в 2021 году на площадке форума заключено 15 соглашений с привлечением в республику 236 млрд. рублей инвестиций с такими компаниями как ПАО «Сегежа Групп», ООО «Карелия Палп Холдинг», ООО «РК-Гранд», ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», АО «Росагролизинг», АО «Трансмашхолдинг» и другие.

«Сложно выделить наиболее значимое соглашение из подписанных в ходе 24-го Петербургского международного экономического форума. Все документы направлены на реализацию конкретных мероприятий в различных сферах <…> для повышения социально-экономического развития республики», – прокомментировали в карельском Минэке.

В этом году Петербургский международный экономический форум пройдет в 25-й раз. Несмотря на меняющиеся отношения между странами, его участники готовы продолжать общение, а Россия, о деловой и транспортной изоляции которой так много говорится в последнее время, по-прежнему открыта для культурного и бизнес-обмена со всеми государствами. Приглашения на юбилейный Форум направлены иностранным участникам более чем из 190 стран.

«Динамика по подтверждениям участия в Форуме сегодня сопоставима с прошлым 2021 годом», – говорит, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке ПМЭФ, советник Президента РФ Антон Кобяков.

Свое участие в форуме уже подтвердили представители из 69 стран и территорий, в том числе и тех, которые объявляли России санкции и требовали ограничить отношения. Среди подтвердивших участие Австралия, Болгария, Великобритания, Германия, Гонконг (Китай), Греция, Дания, Египет, Израиль, Италия, Китай, Норвегия, ОАЭ, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция и Япония.

«Это станет хорошим шансом для нас провести встречи с новыми потенциальными партнерами, установить полезные контакты и обсудить планы на будущее», – говорят в министерстве экономического развития республики.

25-й, юбилейный Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.