Санкции могут вынудить компанию «Polymetal» отказаться от добычи золота в Карелии

Горнорудная компания «Polymetal Int», владеющая месторождением платины и золота в Карелии, рассматривает возможность продажи своих активов в России.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

Там считают, что санкционные ограничения мешают бизнесу в России, а продажа российских активов позволит вернуться «во все применимые биржевые индексы и восстановит широкую базу институциональных инвесторов».



Как сообщает РБК, по экспертным оценкам, в случае успешного завершения сделки, российские активы компании могут отойти крупнейшему акционеру холдинга, группе ИСТ.



В Карелии «Polymetal Int» владеет перспективным месторождением металлов платиновой группы Викша. Производство должно было начаться в 2022 году. Инвестиции в освоение месторождения оценивались в сумму порядка 500 млн долларов.

Ранее власти Карелии говорили о разведке золотоносных месторождений в Сегежском и Питкярантском районах, работах по разработке месторождении рудного золота в Пряжинском районе. Кроме того, в инвестиционную стратегию Республики Карелия на период до 2025 года включен проект строительства завода на золоторудном месторождении «Лобаш-1» на территории Беломорского района.