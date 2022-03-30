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Санкции не отразятся на темпах ремонта дорог в Карелии

Новости. Общество
09:19, 20 Апреля 2022
фото: © Правительство Карелии

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Карелия — один из лидеров нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Северо-Западном федеральном округе.

Несмотря на внешние санкции, в Карелии в этом году планируется отремонтировать больше дорог, чем в прошлом. Как отметил глава республиканского министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Сергей Щебекин, все государственные контракты на проведение работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД) уже заключены.

«Общая протяженность участков, которые предстоит отремонтировать, превышает 260 км. Это участки дорог в Прионежском, Олонецком, Медвежьегорском, Пряжинском, Кондопожском, Лахденпохском, Сегежском районах, в Костомукше. Опережающими темпами продолжится ремонт местных дорог в Петрозаводске. В минувшем году подрядчики привели в порядок участки дорог, ремонт которых изначально планировался на 2022 год. А в этом году будут ремонтировать объекты уже следующего, 2023 года. На конец апреля намечен запуск асфальтобетонных заводов. При изготовлении асфальтобетонных смесей используются отечественные материалы. Другие материалы, которые используются в дорожных работах (щебень, песок и пр.) также российского производства. Так что из-за внешних санкций никакого дефицита этих материалов не будет», — сказал он.

Что касается финансирования, то резервы Дорожного фонда республики, начиная с 2018 года, возросли почти в три раза, с 3,7 до 10,5 млрд рублей.

Экономическая ситуация не повлияла на темпы строительства и ремонта дорог в масштабах России. Активная работа идет как в рамках федеральной дорожной сети, так и на дорогах регионального и местного значения. Как сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев, в 2022 году отремонтируют, в том числе капитально, 6,5 тыс. км федеральных и 16,8 тыс. км региональных трасс.

«В ходе работ, проводимых на федеральной, региональной и местной дорожной сети, используются материалы российского производства, в том числе песок, щебень, асфальтобетон и битум, поэтому дефицита ресурсов нет. Большая часть применяемых дорожно-строительных материалов — отечественная», — отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

При этом все запланированные мероприятия идут в соответствии с заключенными контрактами, без отставания от графика, подчеркнули в «Росавтодоре».

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