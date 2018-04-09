Санкции США негативно могут сказаться на Карелии, заявил политолог Реут

Против компании Rusal и ее владельца Олега Дерипаска введены санкции США, а Надвоицкий алюминиевый завод считается самым маленьким и самым нерентабельным в холдинге Rusal, поэтому его дни сочтены, считает Олег Реут.

Олег Дерипаска стал одним из 24 россиян, против которых 6 апреля ввёл санкции Минфин США, написал Реут.

Санкции введены и против его компаний – отныне запрещено с ними сотрудничать. Только одна компания Rusal в прошлом году продала в США алюминия на 1,4 млрд долларов, что составило 10% выручки. Для поиска новых рынков сбыта потребуются годы.

Надвоицкий алюминиевый завод считается самым маленьким и самым нерентабельным в холдинге Rusal. Именно он первый в списке на консервацию. Речь идёт не о технологической модернизации, а о фактическом свёртывании производства.

Промышленный парк "Надвоицы", строительство которого было начато без малого четыре года назад, не заинтересовал ни одного инвестора. Возврат вложенных в строительство 0.3 млрд. рублей в краткосрочной перспективе не представляется возможным. И по большому счёту судьба Надвоиц и всей компании Rusal куда лучше подводит к пониманию дальнейших международных перспектив России, чем самые яркие заявления с демонстрацией военно-политического потенциала нашей державы.

Подробнее читайте в материале "Эхо внешней политики России добирается до Карелии".