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Новости. Политика
10:30, 09 Апреля 2018

Санкции США негативно могут сказаться на Карелии, заявил политолог Реут

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Против компании Rusal и ее владельца Олега Дерипаска введены санкции США, а Надвоицкий алюминиевый завод считается самым маленьким и самым нерентабельным в холдинге Rusal, поэтому его дни сочтены, считает Олег Реут.

Олег Дерипаска стал одним из 24 россиян, против которых 6 апреля ввёл санкции Минфин США, написал Реут.

Санкции введены и против его компаний – отныне запрещено с ними сотрудничать. Только одна компания Rusal в прошлом году продала в США алюминия на 1,4 млрд долларов, что составило 10% выручки. Для поиска новых рынков сбыта потребуются годы.

Надвоицкий алюминиевый завод считается самым маленьким и самым нерентабельным в холдинге Rusal. Именно он первый в списке на консервацию. Речь идёт не о технологической модернизации, а о фактическом свёртывании производства.

Промышленный парк "Надвоицы", строительство которого было начато без малого четыре года назад, не заинтересовал ни одного инвестора. Возврат вложенных в строительство 0.3 млрд. рублей в краткосрочной перспективе не представляется возможным. И по большому счёту судьба Надвоиц и всей компании Rusal куда лучше подводит к пониманию дальнейших международных перспектив России, чем самые яркие заявления с демонстрацией военно-политического потенциала нашей державы.

Подробнее читайте в материале "Эхо внешней политики России добирается до Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
stranger
2018-04-09 12:20:02
В закрытии производственных предприятий виноваты не работники предприятий, а бездарность управления хозяев. Единственная страна, где этим бездарям помогаем всем миром.
Д.Ю
2018-04-09 12:10:27
"Промышленный парк "Надвоицы", строительство которого было начато без малого четыре года назад, не заинтересовал ни одного инвестора. "

Там даже дороги не чистят. Кто туда поедет? Транспортная инфраструктура - никакая и с кадрами уже будут проблемы.
grigorjev
2018-04-09 11:18:30
На зарубежном сайте прочитал: "Русал" готовится объявить технический дефолт.
Мизантроп
2018-04-09 11:54:50
grigorjev, Только по кредитным обязательствам. С утра на всех доморощенных сайтах.
User
2018-04-09 11:02:22
Зачем вы раскачиваете галеру? Вот же, в газетах русским по белому пишут:
"В интервью немецкому телеканалу ARD российский лидер отметил, что ограничительные меры Запада стимулируют производство в РФ собственной продукции, передает ТАСС."

За последние два года доля россиян, уверенных в том, что введенные Западом санкции улучшили ситуацию в стране, выросла вдвое. Три четверти населения России считает, что добиваться отмены санкций не нужно. (РБК)

petronik
2018-04-09 11:00:47
А Реут молодец, зрит в корень!
кир
2018-04-09 10:43:43
А то мы не знаем без политолога.
Константин Петрович
2018-04-09 10:39:46
Вот так подумаешь и представишь себе: как много может зависеть от ума или дури одного человека!? А говорят: "один в поле не воин?" Это я так, рассуждаю не о чём...
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