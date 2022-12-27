Санкционное немецкое оборудование для тепловозов заменила продукция, выпущенная в Карелии

Литейный завод «Петрозаводскмаш» приступил к серийному производству цилиндров для тепловозных дизельных двигателей, которые до введения санкций поставлялись из Германии.

Об этом сообщил гендиректор завода Роман Лобачев во время визита на предприятие главы Карелии Артура Парфенчикова.

Цилиндры из Петрозаводска поставляются на Коломенский завод, где собирают тепловозные двигатели.

По словам Лобчева, этом году Литейный завод освоил выпуск трех новых видов продукции.

«За этот год мы освоили двенадцатицилиндровый блок и на прошлой неделе отправили две разновидности восьмицилиндровых двигателей. В январе у нас будет еще два новых двигателя, совершенно новых опытных образца», − сказал руководитель предприятия.

В 2022 году выручка завода увеличилась в два раза, товарный выпуск — в 1,5 раза, добавил он.

Для модернизации производства завод получил субсидию из республиканского бюджета в размере 7,1 миллиона рублей. В следующем году ему дадут льготный займ в сумме 2,4 млрд рублей по линии регионального Фонда развития промышленности.