Саперы Карелии уничтожили в июне более 40 мин и снарядов

Артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены в четырех районах республики.

С начала июня поисково-спасательное подразделение разминирования и взрывных работ уже несколько раз выезжало в районы республики. Об этом пишут в паблике Карельской республиканской поисково-спасательной службы.

Так, саперы побывали в поселке Пяозерский Лоухского района и деревне Сямозеро Пряжинского района, где были изъяты 122 мм артиллерийский снаряд и 50 мм минометная мина. В деревне Виданы Пряжинского района обнаружили 76 мм артиллерийский снаряд. А с 14 по 16 июня саперы работали в Сортавальском и Олонецком районах. В поселке Кирьявалахти нашли ручные гранаты, а на 11 км дороги Новинка–Тигвера обнаружили 40 единиц взрывоопасных предметов разных модификаций и 60 патронов к стрелковому оружию.

Ранее пограничники нашли боеприпасы возле автодороги в Карелии.