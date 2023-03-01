Саперы оценили угрозу наводнения под Петрозаводском

Подразделение разминирования и взрывных работ ГКУ Карельской поисково-спасательной службы провело ледовую разведку на реке Шуя в районе деревни Бесовец.
Об этом сообщили в Государственном комитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
Специалисты были направлены в указанный район для устранения возможного подтопления близлежащих к водоему территорий. После оценки ситуации они пришли к выводу, что угрозы подтопления нет. Взрывные работы на реке проводить не стали.
Госкомитет призвал жителей Карелии в случае возникновения заторов обращаться в местные администрации. При обнаружении угрозы они подадут официальные заявки в КРПСС.
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