Саперы вновь взорвали лед на реке Выг в Карелии

Специалисты второй раз за 2021 год спасли от наводнения населенные пункты в Беломорском районе.

В связи с пониженной температурой воздуха на реке Выг снова образовалась так называемая "шуга" (лед) , которая повышает уровень реки, в результате чего близлежащие территории подтапливает. Это может привести и к затоплению строений, стоящих близко к берегу, сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В минувшую среду, 10 февраля, в районе Октябрьского моста на реке в Беломорске саперы из Карельской республиканской поисково-спасательной службы выполняли взрывные работы по заявке местной администрации. В результате уровень воды в реке Выг удалось снизить на 15 см..

Ранее саперы взрывали лед на реке Выг в январе.