Саперы взорвали лед на реке Нижний Выг в Карелии

Саперы устранили подтопление территорий в Беломорском районе, сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

На реке Нижний Выг в Беломорском районе 4 и 5 февраля состоялась операция по устранению ледовых заторов. На их расчистку саперам потребовалось почти 9 часов работы в первый день и 6 часов – во второй.

Кроме этого, 5 февраля подрывниками была проведена еще одна разведка ледовой обстановки, во время которой специалисты съездили на реку в поселках Шуя и Нижний Бесовец – грозы подтопления не было.

Ранее спасатели разогнали лед и пресекли подтопление моста в центре Петрозаводска.