Детский омбудсмен Карелии Сараев осудил блогера Трунова, который приехал к дочери Дмитриева

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев заявил о давлении на семью потерпевшей по делу о педофилии главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева.

Как рассказали в аппарате Уполномоченного, в связи с появившейся на Интернет-ресурсах информации о факте посещения неким гражданином, представившимся Алексеем Труновым, семьи и школы несовершеннолетней девочки, являющейся потерпевшей по делу Юрия Дмитриева, Геннадий Александрович Сараев выражает резкое неодобрение подобных поступков, независимо от продиктованных целей.

Учитывая психотравмирующую ситуацию, в которой находится подросток, любое внепроцессуальное общение с ней посторонних людей на тему расследуемого преступления против половой неприкосновенности может нанести вред душевному спокойствию и психическому здоровью ребенку и членам ее семьи.

"Вторжение в частную жизнь, сбор персональных данных, к которым относится информация о месте проживания и образовательном учреждении, где она обучается создать угрозу ее безопасности. Подобные действия не могут оцениваться иначе, чем давление на семью потерпевшей. Считаю их не допустимыми не только с правовой, но и с моральной точки зрения", - заявил Сараев.

Напомним, в отношении Дмитриев возбуждены два дела о педофилии.