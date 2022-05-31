Сараи сгорели в деревне Карелии (ФОТО)

Пожар произошел в деревне Рыпушкалица Олонецкого района.

Как рассказали в отряде спасателей Олонецкого района, 4 июня в 12.40 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что рядом с домом 73а в деревне Рыпушкалица произошел пожар.

Для ликвидации пожара привлекались АЦ-60/(Урал) ПЧ-35 по охране Олонца и 7 человек.

Погибших и пострадавших на пожаре нет.

Причины происшествия, ущерб устанавливаются.