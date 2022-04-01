Сараи сгорели в поселке Карелии (ФОТО)

Крупный пожар произошел в поселке Ильинский Олонецкого района.

Как пишут в паблике олонецкого отряда спасателей, 1 апреля в 14.27 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что у дома №53 по улице Леселидзе в поселке Ильинский произошел пожар. Горели хозяйственные постройки: сараи и гаражи.

Для ликвидации пожара привлекались 2 АЦ-40/(131) ПЧ-36 по охране поселка Ильинский. Погибших - нет, травмированных - нет.