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Саша Шну: «На время фестиваля я буду недоступен и скуп на эмоции»

Новости. Культура
16:09, 09 Октября 2023
фото: Людмила Корвякова

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Организатор петрозаводского арт-фестиваля «Первая ласточка» Саша Шну стал новым героем «Карельской артели».

Сашу Шну друзья называют просто – Шнуриком.  В Карелии Сашу знают еще и как организатора арт-фестиваля «Первая ласточка» (12+), а в «Википедии» его фотографию можно найти, если загуглить, что такое ирокез. Всю свою сознательную жизнь Шнурик пытается создать тот мир, ту среду, в которой бы ему было комфортно, поэтому сознательно не ест мяса и сортирует бытовые отходы. Даже на «Первой ласточке» сортировка мусора – обязательный ритуал.

В этом году фестиваль «Первая ласточка» отмечает свой пятый юбилей. Это мероприятие можно считать победой энтузиастов над условностями и границами. Классической выставку не назовешь – на экспонаты можно не только смотреть, их можно трогать, слушать и даже нюхать. В канву арт-фестиваля всегда органично вплетены живая музыка, мастер-классы, лекции об искусстве, споры из разряда: «жизнь коротка – искусство вечно»  – с ночи до рассвета, а иногда и стендап и др.

«Во время фестиваля нет такого времени, когда ты делаешь то, что хочешь сам для себя. У тебя есть план, и ты идешь к конкретной цели, забывая об  усталости, голоде, времени, друзьях. Предупреждаю всех заранее –  извините, но на время фестиваля я буду недоступен и скуп на эмоции», – рассказал Шнурик.

Подробнее о Шнурике и фестивале, читайте здесь.

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