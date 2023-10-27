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Древнюю культуру Карелии обвинили в сатанизме

Новости. Общество
14:15, 31 Октября 2023
фото: © Библиотека имени Чехова Санкт-Петербурга

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Некоторые жители Северной столицы ополчились на выставку «Карельская мифология», требуя ее закрыть.

Традиции карельского праздника урожая Кегри так не понравились некоторым посетителям библиотеки в Санкт-Петербурге, что они написали письмо в правительство Северной столицы и лично губернатору Александру Беглову.

Об этом рассказала Татьяна Бердашева, сотрудник Музейного агентства Ленобласти, а в Петрозаводске ее знают как научного сотрудника Музея-заповедника «Кижи» и Национального музея Карелии, специалиста по традиционной культуре карелов, пишет интернет-журнал «АркА».

В начале октября в библиотеке имени Чехова во Фрунзенском районе Петербурга открылась выставка «Карельская мифология: древний свод» по списку Микаэля Агриколы, составленному в 1551 году. В пятницу, 3 ноября, в рамках этой выставки должно было состояться празднование Кегри. В группе библиотеки в соцсетях, где был размещен анонс события, разгорелась настоящая битва, сообщает интернет-издание. Сама Татьяна Бердашева написала об этом в группе проекта RUNOLA.

«Самая настоящая травля разгорелась на днях в ВК-группах библиотек Фрунзенского района СПб. Поясню в чем дело: один молодой человек столкнулся с незнакомой для него мифологией и традициями. Не справился с эмоциями и написал ВК пост, что выставка „Карельская мифология“ — это сатанизм. Призвал к действиям сочувствующих людей — обозначил куда и кому писать, чтобы выставку закрыли. И люди начали это делать: пишут не только ВК, но и в разные организации. Читаешь и просто диву даёшься, что пишут эти люди, какие вешают ярлыки без разбору», — написала Татьяна.

По словам сотрудника Музейного агентства Ленобласти, каждое сообщение — агрессия, угрозы, межнациональная рознь, призывы к закрытию выставки, которую они никогда не видели и не увидят. Выдуманные обвинения растут как снежный ком. Ситуация накручена максимально и продолжает расти. Уже нагнаны боты, сообщения которых распаляют гнев людей. 

«Совершенно очевиден весь абсурд происходящего, — рассказала Татьяна Бердашева. — Мифология, этнография, история религии — всё это науки, изучающие старинные традиции и верования. Знания о древних религиях и вообще научные знания о чем бы то ни было совершенно не опасны для современного человека. Выставка является по сути художественно иллюстрированной научной работой — там есть ссылки на все источники, а само исследование посвящено документу, составленному в 1551 году священнослужителем Микаэлем Агриколой, который не призывал поклоняться этим божествам».

Изучение культуры другого народа делает богаче и умнее, отметила специалист. Еще в школе дети начинают изучать религии разных стран, читают древнегреческие мифы, знакомятся с национальными традициями.

«Россия — многонациональное государство. Карелы — коренные жители северо-запада России. Неприятие и конфликты по национальному признаку часто появляются как раз от того, что люди ничего не знают о своих корнях и соседях и видят зло там, где его нет и быть не может. Выставка „Карельская мифология“ — это возможность с уважением говорить о национальных традициях и верованиях с современными здравомыслящими людьми», — цитирует «АркА» иссследователя Татьяну Бердашеву.

 

 

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