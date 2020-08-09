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Савандер: "Как не реставрируй головешки, все равно будет новодел"

Новости. Общество
12:07, 10 Августа 2020
фото: Илья Тимин/https://vk.com/timini
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Священник Савандер высказал свое мнение о восстановлении Успенской церкви, которую сжег подросток в Карелии.

Успенская церковь — один из главных памятников русского деревянного зодчества был уничтожен поджигателем 10 августа 2018 года. Пожар практически полностью уничтожил уникальный древний храм, несколько веков украшавший полуостров в деревне Кондопога. Церковь являлась одной из самых высоких деревянных построек в России — ее высота составляла 42 метра. Храм был объектом культурного наследия федерального значения, популярным туристическим брендом республики и входил в филиал Кондопожского городского краеведческого музея.

Работа по восстановлению церкви велась в течение всего года с момента пожара. Миссию по сбору средств на ее возрождение взял на себя благотворительный фонд "Северный духовный путь".

Для осуществления работ по восстановлению Успенской церкви в настоящее время ведется разработка научно-проектной документации. Государственный контракт заключен с ФГУП "Центральные научно-производственные реставрационные мастерские" (г.Москва). Документация должна быть готова в ноябре.

Восстановление утраченного храма идет всем миром - средства поступали и поступают из многих регионов России. Правительство Карелии заверяет, что церковь будет восстановлена.

Священник Константин Савандер написал на своей странице в соцсети, что "как не реставрируй те головешки, все равно будет новодел".


фото Сергей Гармашов

Почему он так считает, читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
нетюлень
2020-08-10 13:14:47
Восстановление ХХС было ненужной попыткой "порешать" с высшими силами. А наши деревянные храмы красивы, хоть новодел, хоть нет. В первый раз горели, что ли?
Дело скорее в умелых руках - так вроде ещё не перевелись.
Leopol'd
2020-08-10 13:12:36
А не хочет епархия позаботиться о других деревянных церквях в Карелии? Они примерно такого же возраста, заброшены. Или РПЦ озабочена только капитализацией, а сохранность стараются на светские власти свалить?
новый
2020-08-10 12:32:40
Яму возле театра закопай, умник. Петунова попроси, может поможет. Хотя ему теперь по понятиям это западло.
тетка
2020-08-10 13:35:30
новый, Ой,надо же, в кои-то веки новый высказал общее мнение большинства, жителей Петрозаводска.
К чему бы это?
кир
2020-08-10 12:27:41
Время неумолимо распорядилось, что церквушки не нужны в цифровом веке. Подавляющая часть людей не верит в загробный мир и спасительные сказки. Церковь не входит в духовную жизнь людей. Что делать? Ничего. Пусть всё идет своим чередом. 
zanoza
2020-08-10 13:14:30
кир, в Содоме и Гоморра люди тоже были неверующими и какая участь их постигла?
Гость
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