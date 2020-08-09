Савандер: "Как не реставрируй головешки, все равно будет новодел"

Священник Савандер высказал свое мнение о восстановлении Успенской церкви, которую сжег подросток в Карелии.

Успенская церковь — один из главных памятников русского деревянного зодчества был уничтожен поджигателем 10 августа 2018 года. Пожар практически полностью уничтожил уникальный древний храм, несколько веков украшавший полуостров в деревне Кондопога. Церковь являлась одной из самых высоких деревянных построек в России — ее высота составляла 42 метра. Храм был объектом культурного наследия федерального значения, популярным туристическим брендом республики и входил в филиал Кондопожского городского краеведческого музея.

Работа по восстановлению церкви велась в течение всего года с момента пожара. Миссию по сбору средств на ее возрождение взял на себя благотворительный фонд "Северный духовный путь".

Для осуществления работ по восстановлению Успенской церкви в настоящее время ведется разработка научно-проектной документации. Государственный контракт заключен с ФГУП "Центральные научно-производственные реставрационные мастерские" (г.Москва). Документация должна быть готова в ноябре.

Восстановление утраченного храма идет всем миром - средства поступали и поступают из многих регионов России. Правительство Карелии заверяет, что церковь будет восстановлена.

Священник Константин Савандер написал на своей странице в соцсети, что "как не реставрируй те головешки, все равно будет новодел".



фото Сергей Гармашов

Почему он так считает, читайте здесь.