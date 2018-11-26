Савичева сделала заявление после расставания с Максимом Фадеевым

Певица подтвердила информацию о расставании и поблагодарила музыкального деятеля за непростой, но полезный опыт.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия Савичева сделала заявление после того, как в Сети появилась информация о прекращении сотрудничества с продюсером Максимом Фадеевым, который знал Юлию с самого детства, пишут "Дни.ру".

"Я благодарна Максу за все, что он для меня сделал. За то, что, когда мне было три года, Макс впервые вывел меня на сцену, и мы танцевали под песню группы "Конвой", где вместе с ним играл мой отец. За то, что дал мне шанс на "Фабрике звезд – 2", написал красивейшие "Высоко" и "Прости за любовь". За возможность выступить на "Евровидении". За то, что познакомил с Настей Максимовой, и появились любимые публикой хиты "Привет", "Как твои дела", "Если в сердце живет любовь" и много других", – написала Савичева.

Максим Фадеев так до сих пор не дал ни одного комментария относительно завершения сотрудничества с популярной исполнительницей.