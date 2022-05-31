Саженцы Дуба-Патриарха из Летнего сада Петербурга высадят в Петрозаводске

Молодые дубы появятся возле памятника Петру Первому в его честь, сообщили в администрации Петрозаводска.

В пятницу, 3 июня, в 15.00 у памятника Петру I будут высажены молодые дубы.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, Государственный Русский музей и входящий в его состав Летний сад четвертый год реализуют программу «Всероссийская дубрава Петра Великого» в разных городах страны.

В 1708 году в Летнем саду высадили дубовую рощу. Из окрестностей Петербурга привезли 60 взрослых деревьев, в посадке принимал участие Петр Великий. Дуб, который император посадил собственноручно до сих пор жив. В 2014 году он получил статус «Дерево-памятник живой природы». Каждую осень в Летнем саду собирают желуди от этого дерева. Их проращивают в горшках до трех лет - жизнеспособного и благоприятного возраста для высадки в открытый грунт. Место посадки указывается на интерактивной карте и включается в общий реестр потомственных почетных саженцев.

Деревья уже подрастают в Калининграде, Москве, Орле, Вологде, Екатеринбурге, Сочи, Таллине, Мурманске, Париже и других городах мира. Всего - 150 дубов. В планах Русского музея высадить 350 саженцев - потомков легендарного дуба.